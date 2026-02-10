Снег упал с крыши дома и завалил трех подростков в российском городе

В Пермском крае трех подростков полностью засыпало снегом, упавшим с крыши дома

В Горнозаводске Пермского края снег упал с крыши дома и полностью засыпал трех подростков. Об этом сообщается в группе «Горнозаводск. Главные новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 февраля, на улице Гидроцемента. Четверо подростков в возрасте от 12 до 15 лет гуляли рядом с домом, когда внезапно на них обрушился огромный пласт снега. Трое школьников оказались полностью под завалом. Четвертый товарищ находился чуть в стороне и сразу бросился их откапывать и позвал на помощь прохожих.

На место быстро прибыли сотрудники экстренных служб, и пострадавших удалось спасти. По факту случившегося возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проверят, вовремя ли убирали снег с крыши здания.

Ранее в Нижнем Новгороде глыбу льда с крыши сбили вместе с двумя кондиционерами на фасаде дома. Местные жители предполагают, что виноваты в этом коммунальщики. В управляющей компании комментировать ситуацию отказались, но пообещали провести проверку.