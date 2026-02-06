Глыбу льда с крыши дома россиян сбили вместе с кондиционером

В Нижнем Новгороде глыбу льда с крыши дома сбили вместе с двумя кондиционерами

В Нижнем Новгороде глыбу льда с крыши жилого дома сбили вместе с двумя кондиционерами. Момент падения оборудования сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Shot Проверка».

Инцидент произошел на проспекте Октября в Серобусыгинском квартале. На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина в капюшоне стоит на крыше и сбивает киркой лед. Ему удалось сбить сосульки, но вместе с ними вниз рухнули два уличных кондиционера.

Местные жители предполагают, что виноваты в этом коммунальщики. В управляющей компании комментировать ситуацию отказались, но пообещали провести проверку.

По словам россиян, это не единственная подобная ситуация в городе. Несколько кондиционеров так же сбили при уборке наледи с крыши в доме номер 37 на улице Ижорской.

Днем ранее глыба льда упала на голову 11-летней жительнице Кирова. Наледь рухнула с крыши пятиэтажки на улице Милицейской. В тот момент школьница выходила из подъезда. В результате инцидента девочка получила травму головы.