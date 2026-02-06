Реклама

Экономика
14:55, 6 февраля 2026

В российском городе ледяная глыба рухнула на голову ребенка

В Кирове глыба льда рухнула на голову 11-летней школьницы
Виктория Клабукова

В Кирове глыба льда упала на голову 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наледь рухнула с крыши пятиэтажки на улице Милицейской. В тот момент школьница выходила из подъезда. В результате инцидента девочка получила травму головы. Как позднее отметили в правительстве региона, пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь: девочку обследовали в стационаре, она остается под наблюдением врачей. Состояние пациентки оценивают как удовлетворительное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в другом российском городе, Уфе, снежная масса упала на голову пенсионерке. Женщина получила множественные травмы: ей диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и порезы.

В Москве сход наледи с крыши обернулся летальным исходом. Местные власти назвали причиной случившегося неосторожность прохожей — женщина проигнорировала меры безопасности и прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения.

