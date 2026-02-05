Реклама

Экономика
20:05, 5 февраля 2026

Глыба льда рухнула на голову россиянке

В Уфе пенсионерке на голову упала глыба льда с крыши
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе глыба льда с крыши дома рухнула на голову пенсионерке. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник.

Инцидент произошел рядом с домом № 29 на улице Калинина. Женщина проходила мимо этого здания, и ей на голову упала наледь с крыши. Пострадавшая выжила, но получила множественные травмы.

По словам собеседника портала, медики диагностировали пенсионерке сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Также от льдины у женщины возникли порезы. С этими повреждениями россиянку доставили в Городскую клиническую больницу № 13. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее гигантская глыба льда с крыши упала на плечо жительнице Санкт-Петербурга. Инцидент произошел рядом с четвертым подъездом здания на проспекте Художников, 9/2. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как большая снежная масса падает с кровли и приземляется в нескольких сантиметрах от прохожей.

