На россиянку упала гигантская глыба льда с крыши

В Петербурге на плечо женщины упала глыба льда с крыши

В Санкт-Петербурге на женщину упала гигантская глыба льда, скопившаяся на крыше дома. Об этом стало известно порталу «78.ru».

Инцидент произошел рядом с четвертым подъездом здания на проспекте Художников, 9/2. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как большая снежная масса падает с кровли и приземляется в нескольких сантиметрах от прохожей.

Женщина успела отойти от места падения глыбы. Лед задел плечо жительницы, но не причинил серьезных травм. Россиянка отметила, что ей очень повезло.

