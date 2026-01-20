Реклама

Экономика
21:01, 20 января 2026Экономика

На россиянку упала гигантская глыба льда с крыши

В Петербурге на плечо женщины упала глыба льда с крыши
Александра Качан (Редактор)

Кадр: 78.ru

В Санкт-Петербурге на женщину упала гигантская глыба льда, скопившаяся на крыше дома. Об этом стало известно порталу «78.ru».

Инцидент произошел рядом с четвертым подъездом здания на проспекте Художников, 9/2. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как большая снежная масса падает с кровли и приземляется в нескольких сантиметрах от прохожей.

Женщина успела отойти от места падения глыбы. Лед задел плечо жительницы, но не причинил серьезных травм. Россиянка отметила, что ей очень повезло.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил водителям о возможности получить компенсацию в размере до миллиона рублей при падении сосульки на автомобиль.

