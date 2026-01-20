Водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

Бондарь: За упавшую на авто сосульку можно получить до 1 млн рублей

Владельцы автомобилей могут получить до миллиона рублей компенсации за падение сосульки на машину. Об этом россиянам напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, при наличии полиса КАСКО компании зачастую рассматривают сход снега и полученные повреждения как страховой случай и полностью компенсируют убытки. Однако для этого в договоре должен быть прописан соответствующий пункт. Если добиться компенсации таким образом не получится, можно попытаться самостоятельно взыскать средства с ответственной за уборку территории организации.

Бондарь добавил, что выплаты будут зависеть от стоимости ремонта. «В среднем за небольшие вмятины владельцы получают около 100 тысяч рублей. Бывают случаи, когда за серьезные повреждения дорогих иномарок суды взыскивают более миллиона рублей», — объяснил он.

Эксперт посоветовал действовать как можно быстрее. Лучше всего сразу вызвать полицию для составления протокола, сделать фотографии повреждений и постараться найти свидетелей. Также стоит заказать экспертизу ущерба у независимого специалиста. Готовый отчет с претензией можно направить в управляющую компанию. Если организация откажется платить, стоит подать иск в суд.

Ранее Бондарь назвал порядок действий, которые необходимо предпринять при повреждении машины на парковке. По его словам, в первую очередь необходимо сделать фото или снять видео.