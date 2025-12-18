Реклама

16:20, 18 декабря 2025Экономика

Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

Специалист по ЖКХ Бондарь: При повреждении авто на стоянке сделайте фото дефекта
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

При повреждении автомобиля на парковке в первую очередь необходимо сделать фото или снять видео, показав расположение транспортного средства, общий вид места и номера стоящих рядом машин, при этом царапины и вмятины должны быть отчетливо видны. Советы россиянам по этому вопросу дал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с RT.

Специалист напомнил, что если второй водитель не уехал с места ДТП, пострадавшей машине стоит остаться там же, где были получены повреждения, до приезда ГИБДД, чтобы в дальнейшем в материалах отразили все дефекты. «Если виновник уехал, тоже лучше сообщить в ГИБДД и параллельно сохранить запись с регистратора или камер рядом. Видеозаписи чаще всего помогают установить машину и водителя», — поделился информацией он.

В случае если повреждение похоже на умышленное, Бондарь порекомендовал подать заявление в полицию. Так, отметил эксперт, при значительном ущербе в соответствии со статьей 167 Уголовного кодекса виновника оштрафуют на сумму до 40 тысяч рублей либо назначат обязательные работы до 360 часов. «Возможны компенсации через суд. Обычно заявляют гражданско-правовые требования о возмещении вреда имуществу: общий принцип закреплен в статье 1064 Гражданского кодекса России. Вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило. В сумму взыскания часто включают убытки по статье 15 ГК России (реальный ущерб). Расходы на восстановление, ремонт, проведение экспертизы», — рассказал специалист.

Эксперт уточнил, что при наличии каско подобные царапины обычно проходят как «противоправные действия третьих лиц» либо другой риск, который может быть указан в договоре. В этой ситуации, продолжил он, имеет смысл обратиться в страховую компанию по правилам полиса, обычно с фиксацией события в полиции, если это закреплено условиями договора. «Если виновник ДТП известен и у него есть ОСАГО, возмещение, вероятно, идет через страховщика виновника после правильного оформления происшествия и осмотра автомобиля», — подытожил Бондарь.

Ранее россиянам объяснили, почему вредно хранить неиспользуемое авто в гараже зимой на протяжении длительного времени.

