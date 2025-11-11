Россиянам раскрыли секрет долговечности зимних шин

Автоэксперт Погуляев: Правильное хранение увеличит срок жизни зимних шин

При правильном хранении, стиле вождения и вводе в работу срок жизни зимней резины можно значительно увеличить. Об этом рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев в беседе с «Российской газетой».

Эксперт посоветовал чаще следить за давлением в шинах зимой, проверяя показатель каждые две недели и перед длительными поездками. После шиномонтажа или вмешательства в подвеску следует сбалансировать колеса и отрегулировать углы установки. По словам Погуляева, минимальная допустимая глубина протектора зимней шины составляет четыре миллиметра.

Специалист рекомендовал не ставить резину разных моделей и уровня износа на одном авто — зимой это правило особенно важно, так как такой подход негативно скажется на управляемости машины. Также стоит помнить об обязательной «прикатке» новых зимних шин. Они должны пройти плавную обкатку на первых 800-1000 километрах для формирования контактного пятна и посадки шипов. На новых шинах не стоит резко стартовать и тормозить, чтобы сохранить шипы. Стиль вождения в холодное время года должен быть плавным.

Погуляев посоветовал мыть зимнюю резину мягкими средствами, чтобы удалить реагенты, грязь и соль. Протектор следует очищать как по бокам, так и в середине. Кроме того, важно своевременно менять резину в соответствии с погодой.

Ранее Погуляев назвал основные ошибки водителей в хранении шин, которые снижают срок их службы. По его словам, это в том числе хранение резины на балконе или в гаражах.