Названы сокращающие срок службы зимней резины ошибки водителей

Автоэксперт Погуляев: Неправильное хранение сокращает срок службы зимних шин

Существует три основных ошибки водителей, сокращающие срок службы зимней резины, рассказал шинный эксперт, руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Первая ошибка, по словам эксперта, это неправильное хранение. Стоит помнить, что главный враг зимней резина — это солнце и жара.

«Многие хранят колеса на балконе или в гаражах, где температура постоянно скачет от минуса к плюсу. От таких перепадов шины теряют эластичность, трескаются и превращаются в бесполезный предмет. Также вредно для резины хранение в пакетах, через которые не поступает воздух. Из-за этого внутренняя поверхность нередко покрывается конденсатом и корд постепенно разрушается», — поделился Погуляев.

Чтобы комплект зимней резины служил долго, он рекомендовал обеспечить ему сухое, прохладное и темное место. Если нет возможности хранить шины в специализированном хранилище, то стоит их тщательно очистить и повесить на крюки или уложить горизонтально, отметил эксперт.

Ко второй ошибке он отнес агрессивную езду, пояснив, что даже прочная и качественная резина не выдержит регулярного дрифта по асфальту.

Частые пробуксовки, резкие старты и торможения могут привести к вылету шипов. Чем больше сцепления с асфальтом, тем сильнее нагрузка на посадочные гнезда Николай Погуляев автоэксперт

«Третья ошибка — отсутствие прикатки. Новую зимнюю резину обязательно нужно прикатать. В первые 700 километров пробега шипы окончательно зафиксируются в покрышке. Если в это время совершать резкие маневры, то шипы не усядут в гнезда. В итоге уже через месяц от комплекта шипов в резине может остаться лишь две трети. Для прикатки достаточно средней скорости до 80 километров в час, плавно стартовать и плавно тормозить», — рассказал эксперт.

Покрышки убивает не только жара, но и резкие перепады температур, указал Погуляев. Когда машина весь день стоит на морозе, а потом резко попадает в новые условия и прогревается на парковке в теплом ТЦ, состав резины испытывает нагрузку, привел пример собеседник «Ленты.ру». Он рекомендовал как можно реже пользоваться такими схемами.

Кроме того, по словам эксперта, зимой особенно важно периодически проверять давление в колесах, так как недокачанные колеса быстрее перегреваются и стираются.

«Также стоит обратить внимание на балансировку и сход-развал. Даже минимальное отклонение углов установки колес приводит к неравномерному износу протектора. Проведите эти процедуры во время сезонного шиномонтажа», — заключил Погуляев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам переходить на зимнюю резину со следующего вторника, 11 ноября.

