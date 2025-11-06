Москвичам назвали срок замены летней резины

Синоптик Вильфанд: С 11 ноября москвичам стоит сменить летнюю резину на зимнюю

Москвичам больше нельзя медлить с заменой летней резины на зимнюю. Крайний срок столичным автолюбителям назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Переходить на шипованную резину столичным жителям стоит с начала следующей недели. Со следующего вторника, 11 ноября, по прогнозам синоптика, в городе установится отрицательная температура, ожидаются осадки. В таких условиях перемещаться на летней резине уже будет небезопасно, предупреждает Вильфанд.

Метеоролог добавил, что повторных радиационных туманов больше не ожидается. Облачность сохранится, к ней с начала следующей недели добавятся небольшой снег и дожди.

Солидарен с Вильфандом и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его данным, теплая погода задержится в Москве до 11 ноября. В этот день температура в столице упадет ниже нуля, достигнув минус двух градусов.