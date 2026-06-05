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15:34, 5 июня 2026Наука и техника

Раскрыто неожиданное влияние потребления соли на легкие

Front Nutr: Высокий уровень потребления соли у пожилых повышает риск обострения ХОБЛ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 9dream studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что высокий уровень потребления соли у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) может повышать риск повторных обострений. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 646 пациентов старше 60 лет, уже перенесших обострение ХОБЛ. Их разделили на группы с высоким и низким уровнем потребления соли и наблюдали за состоянием легких, показателями дыхательной функции и частотой повторных госпитализаций в течение года.

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Выяснилось, что у пациентов с повышенным потреблением соли чаще происходили новые обострения, снижались показатели легочной функции и насыщения крови кислородом, повышался уровень углекислого газа в крови, а также увеличивались продолжительность госпитализаций и необходимость пребывания в отделении интенсивной терапии.

Авторы считают, что контроль потребления соли может стать важной частью профилактики осложнений у пожилых пациентов с ХОБЛ. При этом исследование подчеркивает, что даже привычные продукты могут оказывать скрытое влияние на здоровье легких и усугублять течение хронических заболеваний.

Ранее стало известно, что употребление сахара снижает способность организма полноценно расслабляться.

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