Раскрыто неожиданное влияние сладостей на нервную систему

IJP: Употребление сахара снижает способность организма полноценно расслабляться

Употребление сахара перед отдыхом может снижать способность организма справляться со стрессом и полноценно расслабляться. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале International Journal of Psychophysiology (IJP).

В эксперименте с участием 94 взрослых одну часть добровольцев поили напитком с глюкозой, другую — водой. Затем участники либо получали расслабляющий массаж, либо просто отдыхали. Несмотря на то что все испытуемые отмечали субъективное ощущение спокойствия, физиологические показатели отразили более сложную картину.

Методы релаксации действительно активировали парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Однако у участников, употребивших сахар, одновременно сохранялась повышенная активность симпатической системы — той, которая отвечает за стресс и мобилизацию ресурсов организма. В результате тело оставалось в состоянии повышенного возбуждения.

По словам авторов, это означает, что сахар может мешать организму полноценно переключаться на режим отдыха и снижать эффективность таких практик, как медитация или массаж. Иными словами, человек может чувствовать себя расслабленным, но его организм при этом продолжает реагировать как при стрессе.

Исследователи отмечают, что для более эффективного восстановления и снижения нагрузки на нервную систему перед релаксацией лучше избегать продуктов с высоким содержанием сахара.

Ранее ученые выяснили, что высокое потребление соли повышает риск развития сердечной недостаточности.