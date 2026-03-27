Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:49, 27 марта 2026

Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

JACC: Высокое потребление соли повышает риск развития сердечной недостаточности
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Harris Vo / Unsplash

Высокое потребление соли может значительно повышать риск развития сердечной недостаточности — к такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Advances.

В работе проанализировали данные более 25 тысяч человек. Выяснилось, что при среднем потреблении около 4200 миллиграммов натрия в сутки (при рекомендуемой норме до 2300 миллиграммов) риск развития сердечной недостаточности увеличивался примерно на 15 процентов. Этот эффект сохранялся независимо от других факторов — включая качество питания, уровень холестерина и наличие гипертонии.

Авторы отмечают, что даже небольшое снижение потребления соли может иметь заметный эффект. По их расчетам, уменьшение суточного потребления натрия хотя бы до 4000 миллиграммов способно снизить число новых случаев заболевания на 6-7 процентов в течение десяти лет.

При этом исследователи подчеркивают, что изменить пищевые привычки не всегда просто — особенно в уязвимых группах населения, где доступ к более здоровым продуктам ограничен. Тем не менее результаты указывают на важную роль диеты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и подчеркивают необходимость общественных мер по снижению потребления соли.

Ранее ученые выяснили, что холодная погода повышает риск инфарктов и инсультов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok