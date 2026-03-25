Неожиданный фактор связали с ростом смертности от инфарктов и инсультов

AJPC: Холодная погода повышает риск инфарктов и инсультов

Ученые выяснили, что холодная погода может быть более опасной для сердца, чем жара. В холодные месяцы заметно увеличивается число смертей от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Исследователи проанализировали данные из 819 регионов США, охватывающих около 80 процентов взрослого населения, за 2000–2020 годы. Минимальный риск смертности наблюдался при температуре около 23 °C. При отклонении температуры в любую сторону риск возрастал, однако в холоде — значительно сильнее.

По оценкам авторов, холод ежегодно связан примерно с 40 тысячами дополнительных смертей от сердечно-сосудистых причин (6,3 процента всех случаев). При этом жара связана лишь с около 2 тысячами.

Ученые объясняют это сужением сосудов, воспалительными реакциями и повышенной нагрузкой на сердце. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Авторы отмечают, что при планировании мер здравоохранения важно учитывать не только жару, но и риски холодной погоды.

