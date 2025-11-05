Назван срок окончания теплой погоды в Москве

Синоптик Ильин: Теплая погода сохранится в Москве до 10 ноября

Теплая погода в Москве не простоит долго. Когда ждать похолодания, «Аргументам и фактам» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, комфортная погода в столице продержится до следующей недели — температура воздуха будет превышать климатическую норму начала ноября. В среднем на этой неделе ожидается от плюс 4 до плюс 10 градусов. Однако вероятны дожди. В четверг, 6 ноября, осадки будут небольшими, отметил метеоролог.

Заметно холодать начнет примерно со следующего вторника, 11 ноября. В этот день возобновятся заморозки — показатель упадет до минус 2 градусов, поделился Ильин.

Тогда же, согласно расчетам синоптика, в Москве выпадет первый снег. Осадки будут небольшими. С 13 по 14 ноября ожидается снегопад, высота снежного покрова достигнет двух-трех сантиметров.