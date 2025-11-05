Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:57, 5 ноября 2025Экономика

Назван срок окончания теплой погоды в Москве

Синоптик Ильин: Теплая погода сохранится в Москве до 10 ноября
Виктория Клабукова

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Теплая погода в Москве не простоит долго. Когда ждать похолодания, «Аргументам и фактам» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, комфортная погода в столице продержится до следующей недели — температура воздуха будет превышать климатическую норму начала ноября. В среднем на этой неделе ожидается от плюс 4 до плюс 10 градусов. Однако вероятны дожди. В четверг, 6 ноября, осадки будут небольшими, отметил метеоролог.

Заметно холодать начнет примерно со следующего вторника, 11 ноября. В этот день возобновятся заморозки — показатель упадет до минус 2 градусов, поделился Ильин.

Тогда же, согласно расчетам синоптика, в Москве выпадет первый снег. Осадки будут небольшими. С 13 по 14 ноября ожидается снегопад, высота снежного покрова достигнет двух-трех сантиметров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Военкор сообщил о взрыве в Донецке

    Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

    В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

    Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

    «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

    Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

    Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости