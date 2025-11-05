Москвичам назвали дату первого снегопада

Синоптик Ильин: Первый снег в Москве выпадет 11 ноября

Первый снег выпадет в столице уже на следующей неделе. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Первый за эту осень снегопад может пройти в следующий вторник, 11 ноября. Осадки будут небольшими и кратковременными. Однако с 13 по 14 ноября снегопад, вероятно, усилится, а снежный покров достигнет двух-трех сантиметров высоту, предупреждает метеоролог. Днем столбики термометров будут держаться у нулевой отметки и не поднимутся выше плюс двух градусов. Ночи до конца следующей недели будут морозными — температура опустится до минус 1-4 градусов, местами может похолодать до минус пяти градусов.

В эти же выходные погода в Москве ожидается аномально теплой. Температура 8-9 ноября превысит климатическую норму на пять градусов и доберется до отметки в 6-10 градусов. Возможен небольшой дождь.