14:17, 5 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Позднякова: Аномально теплая погода ожидается в Москве в выходные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, в Москве ожидается аномально теплая погода. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

«Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс пяти градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы», — подчеркнула синоптик.

В субботу, 8 ноября, в столице будет облачная с прояснениями погода, днем возможен небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до плюс 6-10 градусов, а в области — до плюс 3-10 градусов. Аналогичная погода ожидает жителей столичного региона и в воскресенье, 9 ноября.

Однако тепло задержится ненадолго, отметила Позднякова. Во второй декаде ноября ночные температуры станут отрицательными, а среднесуточные показатели приблизятся к климатической норме. К тому же вырастет вероятность осадков.

Ранее жителей Москвы предупредили о скором снеге. По прогнозам синоптиков, он может выпасть 13 ноября.

