12:49, 5 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о скором снеге

Синоптик Тишковец: Формирование снежного покрова в Москве начнется с 13 ноября
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Формирование снежного покрова в Москве начнется со второй половины ноября. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru.

«Примерно с 13 ноября московская земля станет постепенно белеть, начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15-16 ноября — уже может составить 3-5 сантиметров», — заявил специалист.

Он добавил, что отрицательные температуры ожидают Москву с ночи 11 ноября. Днем 12 ноября продолжатся слабые морозы, которые сохранятся до 16-17 ноября. Минимальная температура составит минус 2-3 градуса, а после 16 ноября — минус 1-6 градусов.

При этом после 17 ноября ожидается потепление до положительных значений. «Улежится снег или нет, зависит от продолжительности следующего теплого периода», — отметил Тишковец. Он подчеркнул, что грядущая зама не будет однообразной, а в конце осени ожидаются волны тепла и холода.

Ранее стало известно, что зима в столице наступит позже обычного.

Свежая Россия
