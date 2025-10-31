Экономика
21:35, 31 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали позднюю зиму

Синоптик Тишковец: Зима в Москве наступит позже обычного
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 2025 году климатическая зима придет в Москву позже обычного. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, ноябрь в столице будет относительно теплым и сухим. «А значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что в Центральной России в ноябре ожидается температура на два-четыре градуса выше климатической нормы. Специалисты также прогнозируют дефицит осадков в столичном регионе, который составит 20-30 процентов.

Ранее сообщалось, что в грядущие выходные, с 1 ноября по 3 ноября, Москву накроет рекордная волна тепла.

