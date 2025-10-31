Экономика
14:14, 31 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили о волне аномальной погоды

Синоптик Позднякова: Рекордная волна тепла накроет Москву в выходные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Рекордная волна тепла накроет Москву в предстоящие выходные. Об аномальной погоде в начале ноября предупредила жителей столицы главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет kp.ru.

В субботу, 1 ноября, а также все последующие три праздничных дня в столице и области не ожидается сильных осадков. При этом в первые два дня нового месяца будет достаточно прохладно — воздух не прогреется выше плюс 5-7 градусов, отметила синоптик.

«А дальше к нам придет новая волна тепла! В понедельник, 3 ноября, температура повысится до плюс 10 градусов. В День народного единства и в первый рабочий день после праздников (4 и 5 ноября) до плюс 11 градусов», — спрогнозировала Позднякова.

Такая температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, уточнила метеоролог. В День народного единства, 4 ноября, температурные показатели приблизятся к рекорду 1938 года, когда воздух прогрелся до плюс 11,9 градуса, заключила Позднякова.

Ранее синоптик спрогнозировала, что ощутимый снег придет в Москву не раньше середины ноября. При этом в ноябрьские праздники метеоролог пообещала дожди.

