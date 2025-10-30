Москвичам назвали время прихода ощутимого снега

Синоптик Позднякова: Первый снег ожидается в столице лишь в середине ноября

Первый снег в Москве выпадет в середине ноября. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Первый «ощутимый» снег ожидается в столице лишь в середине следующего месяца. На ноябрьских праздниках снег выпадет с минимальной вероятностью — скорее, будет такая дождливая погода. «А если снег и выпадет, то он будет еле заметен и быстро растает», — рассказала Позднякова.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в начале ноября столичный регион накроет осенний антициклон, который обычно приносит с собой слоистую облачность. В ночь на 1-е число пройдет небольшой дождь, возобновятся осадки лишь с 4 ноября. Температура в начале месяца в дневное время будет достигать плюс 8 градусов Цельсия.

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что характер погоды в Москве в ближайшее время существенно меняться не будет.