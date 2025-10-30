Москвичам рассказали о погоде в ноябрьские праздники

Синоптик Позднякова: В первые дни ноября в Москве будет сухо

Ноябрьские праздники в Москве не порадуют москвичей благоприятной погодой. Своим прогнозом с «Общественной Службой Новостей» поделилась главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Солнечным начало ноября не выдастся: столичный регион накроет осенний антициклон, который, как правило, приносит с собой слоистую облачность. По данным синоптика, ноябрь в мегаполисе начнется с сухой погоды — в ночь на 1-е число пройдет небольшой дождь, возобновятся осадки лишь с 4 ноября. В первый день ноября столбики термометров будут держаться в пределах 6-8 градусов тепла, ночью температура не упадет ниже плюс 4-6 градусов.

2 ноября по мере прихода антициклона погода будет портиться — небо станет пасмурным, вырастет атмосферное давление. В ночные часы похолодает до нуля-плюс 5 градусов, днем ожидается от плюс 3 до 8 градусов.

Ситуация изменится 4-го числа. Начнутся интенсивные дожди, но на температуре это не скажется. Показатель будет сохраняться на отметке в плюс 2-5 градусов ночью, плюс 5-8 градусов днем, продолжая превышать климатическую норму.

Снег в ближайшее время в Москве не выпадет. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в центральной части России снег не предвидится ни в конце октября, ни в начале ноября.