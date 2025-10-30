Экономика
07:58, 30 октября 2025Экономика

Вероятность скорого выпадения снега в европейской части России оценили

Синоптик Вильфанд: В ближайшее время снег не ляжет в европейской части России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В конце октября и начале ноября снег не ляжет в европейской части России. Вероятность формирования снежного покрова в ближайшие дни оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На европейской территории снега на этой неделе и даже в начале следующей не предвидится, об этом пока можно не задумываться. Я скажу, когда первый снегопад будет. Предупредим обязательно, хотя бы за трое суток», — заявил синоптик.

Метеоролог пояснил, что бесснежная погода будет связана с высокими для этого времени года температурами из-за прихода в регион теплых воздушных масс.

Ранее Вильфанд спрогнозировал жителям Москвы облачный и дождливый ноябрь. В первой половине месяца в регионе установится антициклональная циркуляция — на этом фоне атмосферное давление вырастет на 10-15 миллиметров ртутного столба, отметил синоптик. При этом в условиях ослабления осадков и слабого ветра может выглянуть солнце. Температура воздуха в Москве останется на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, заключил метеоролог.

    Все новости