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Забота о себе
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15:33, 5 июня 2026Забота о себе

Врач предупредила о скрытом вреде одного из самых популярных соусов

Гастроэнтеролог Кашух: Любовь к кетчупу может привести к превышению нормы сахара
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что излишняя любовь к кетчупу может обернуться проблемами со здоровьем. О скрытом вреде одного из самых популярных соусов она рассказала в беседе с Life.ru.

По словам Кашух, многие люди считают кетчуп преимущественно томатным продуктом, однако в его состав часто входит большое количество добавленного сахара. «Производители используют его не только для придания соусу более насыщенного вкуса, но и для сохранения стабильной консистенции и длительного срока годности. В зависимости от рецептуры, в 10 граммах кетчупа может содержаться около 1,5-2,5 грамма сахара — это примерно 0,5 чайной ложки», — рассказала она.

Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к превышению нормы суточной калорийности и набору лишнего веса, объяснила Кашух. Кроме того, другие ингредиенты соуса — томатная паста, уксус или другие кислоты, соль, специи, пряности — у чувствительных людей могут раздражать слизистую оболочку желудка.

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Врач уточнила, что при рефлюксной или язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника самочувствие после употребления кетчупа также может ухудшиться: могут появиться изжога, кислый привкус во рту, жжение за грудиной, тяжесть или боль в верхней части живота. Во избежание проблем со здоровьем она посоветовала выбирать варианты, где в составе указаны томаты или томатная паста, а сахар, соль и лишние добавки содержатся в минимальном количестве.

Ранее Кашух предупредила о неочевидной опасности зеленого картофеля. По ее словам, этот обычный продукт с дачи может вызвать галлюцинации и тяжелое отравление.

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