В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

Военкор Коц заявил, что Путин ответил на письмо Зеленского еще до его появления

Президент России Владимир Путин ответил на письмо украинского лидера Владимира Зеленского еще до того, как оно появилось. Об этом заявил в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он уверен, что комментарий Путина уже могут начать изучать в Киеве. «Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив», — сообщил Коц в посте.

Военкор также сосредоточил внимание на приведенных Путиным данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), дезертирстве и мобилизационных возможностях республики. Президент напомнил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

До этого Путину доложили об открытом письме Зеленского, которое было обнародовано вечером 4 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российский лидер ознакомился с его содержанием.