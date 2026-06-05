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15:32, 5 июня 2026Россия

В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

Военкор Коц заявил, что Путин ответил на письмо Зеленского еще до его появления
Майя Назарова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на письмо украинского лидера Владимира Зеленского еще до того, как оно появилось. Об этом заявил в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он уверен, что комментарий Путина уже могут начать изучать в Киеве. «Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив», — сообщил Коц в посте.

Военкор также сосредоточил внимание на приведенных Путиным данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), дезертирстве и мобилизационных возможностях республики. Президент напомнил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

До этого Путину доложили об открытом письме Зеленского, которое было обнародовано вечером 4 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российский лидер ознакомился с его содержанием.

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