18:07, 30 октября 2025

Москвичам рассказали о неменяющейся погоде

Гидрометцентр: Характер погоды в Москве существенно не меняется
Мария Черкасова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Характер погоды в Москве в ближайшее время существенно меняться не будет, сообщили синоптики Росгидрометцентра.

В ближайшие пять дней над Москвой ожидается преобладание западно-восточного переноса воздуха, что приведет к облачной погоде с дождями различной интенсивности и повышенному температуре, превышающей климатическую норму.

В пятницу, 31 октября, ожидается облачная погода, ночью местами небольшой и умеренный дождь, днем возможен сильный дождь. Температура в Москве ночью 4-6 градусов, днем 5-7 градусов. По области ночью 1-6 градусов, днем 3-8. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

В субботу, 1 ноября, облачно, местами небольшой дождь. В ночные часы температура в Москве 3-5 градусов, по области 1-6 градусов. Днем в Москве 5-7, по области 3-8 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 2 ноября, облачно с небольшим дождем по региону. Температура ночью в Москве 3-5 градусов, по области 1-6, днем в Москве 5-7, по области 3-8 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.

В понедельник, 3 ноября, сохранится облачность с небольшим дождем. Ночью 1-6 градусов, днем до плюс 10, ветер южный 5-10 метров в секунду. Во вторник, 4 ноября, также ожидается облачная погода с небольшими дождями. Температура ночью составит плюс 3-8 градусов, днем повысится до 6-11 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что в начале ноября в столичном регионе ожидается похолодание, однако температура останется положительной, а морозы и снег пока не прогнозируются.

