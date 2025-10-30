Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

Синоптик Ильин: Морозов и снега в ближайшее время не предвидится

В начале ноября в столичном регионе ожидается похолодание, однако температура останется положительной, а морозы и снег пока не прогнозируются. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В дневные часы температура будет колебаться в районе плюс 4-5 градусов, ночью по области — от плюс 2 до 7 градусов, а в самой Москве — от плюс 4 до плюс 7 градусов.

Метеоролог указал на слабую перспективу снега в начале ноября, поскольку отрицательные температуры возможны лишь в отдельные ясные ночи, когда столбики термометров могут опускаться до плюс 1-2 градусов, но не ниже нуля.

Ранее в столичном управлении МЧС москвичей предупредили о сильных дождях днем и вечером 31 октября. Температура в течение дня составит плюс 5-7 градусов Цельсия.