Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 30 октября 2025Экономика

Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

Синоптик Ильин: Морозов и снега в ближайшее время не предвидится
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В начале ноября в столичном регионе ожидается похолодание, однако температура останется положительной, а морозы и снег пока не прогнозируются. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В дневные часы температура будет колебаться в районе плюс 4-5 градусов, ночью по области — от плюс 2 до 7 градусов, а в самой Москве — от плюс 4 до плюс 7 градусов.

Метеоролог указал на слабую перспективу снега в начале ноября, поскольку отрицательные температуры возможны лишь в отдельные ясные ночи, когда столбики термометров могут опускаться до плюс 1-2 градусов, но не ниже нуля.

Ранее в столичном управлении МЧС москвичей предупредили о сильных дождях днем и вечером 31 октября. Температура в течение дня составит плюс 5-7 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Российские подростки устроили смертельную аварию

    ВВС США захотели еще сотни F-15EX и F-35

    В России в ходе строительства трассы М-12 повредили дороги на миллиарды рублей

    В США сделали заявление о причинах конфликта НАТО с Россией

    Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона

    Обвал биржевых цен на бензин в России остановился

    Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

    Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости