14:17, 30 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

МЧС: Днем и вечером 31 октября местами в Москве ожидается сильный дождь
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Погодная опасность ожидает москвичей, предупредили в Telegram-канале столичного управлении МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Ожидается, что днем и вечером в предстоящую пятницу, 31 октября, местами в Москве пройдет сильный дождь.

Согласно прогнозу синоптиков, температура в течение дня составит плюс 5-7 градусов Цельсия. Также ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Москвичам посоветовали, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что последние дни октября станут и последними теплыми днями в этом году.

