16:26, 29 октября 2025Экономика

Москвичам рассказали о последних теплых днях

Синоптик Позднякова: Конец октября принесет последние теплые дни в 2025 году
Мария Черкасова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Последние дни октября станут и последними теплыми в этом году. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг, 30 октября, днем температура поднимется до плюс 7 градусов, минимальная составит плюс 4-6 градусов. Местами в городе будут идти небольшие дожди. Температурный фон останется выше климатической нормы примерно на 1,5-2 градуса.

В пятницу, 31 октября станет чуть прохладнее: дневная температура составит от плюс 4 до 9 градусов, а ночная — от плюс 2 до 7.

В субботу, 1 ноября, похолодание продолжится. Днем ожидается плюс 3-8 градусов, ночью плюс 1-6. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

После москвичей может ждать первый снег, хотя, с большей вероятностью, все-таки пройдут сильные дожди. Температура же будет опускаться до плюс 2 градусов, но вряд ли упадет ниже 0. «Однако возможна и другая крайность — мы попадем на короткое время в теплый сектор, и температура воздуха подпрыгнет», — предупредила она.

Синоптик также сообщила, что в ближайшие дни атмосферное давление в столице будет опускаться до очень низких показателей — 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей призвали не контактировать с опавшей листвой, поскольку в ней находится большое количество микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ, которые способны вызвать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции.

