Москвичей призвали не подбрасывать осеннюю листву

Врач Хачмафова: В опавшей листве содержится множество загрязняющих веществ

В опавшей листве содержится множество микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции. Об этом сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова.

По ее словам, если подбросить листву для осенней фотосессии, то в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызвать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции.

Особенно опасны листья, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных зон, поскольку на них накапливаются тяжелые металлы — свинец, кадмий, цинк, а также сажа, нефтепродукты и другие токсичные соединения. Они могут легко попасть в организм через дыхательные пути или кожу.

В опавшей листве могут развиваться плесень, сапрофитные грибы, личинки насекомых и клещей, контакт с которыми может быть опасен для здоровья.

Ранее синоптики Гидрометцентра спрогнозировали дожди на протяжении всей предстоящей недели в столице. Снега москвичам посоветовали ждать не раньше начала ноября.