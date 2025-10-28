Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 28 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали дожди всю неделю

Гидрометцентр: Дожди ожидаются в столице на протяжении всей недели
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Дожди ожидаются в столице на протяжении всей недели, сообщили синоптики российского Гидрометцентра.

Во вторник, 28 октября, погода будет облачной, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 6-8 градусов. Ночью местами небольшой дождь, температура опустится до плюс 3-5 градусов. 29-31 октября днем температура составит плюс 6-8 градусов, ожидаются небольшие дожди, в пятницу местами они будут сильными.

В субботу, 1 ноября, днем температура воздуха составит плюс 3-8 градусов, местами небольшой дождь. В воскресенье прогнозируется плюс 2-7 градусов, небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал облачный и дождливый ноябрь в столице. Температура окажется на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Части россиян обещали резкое потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости