Москвичам пообещали дожди всю неделю

Гидрометцентр: Дожди ожидаются в столице на протяжении всей недели

Дожди ожидаются в столице на протяжении всей недели, сообщили синоптики российского Гидрометцентра.

Во вторник, 28 октября, погода будет облачной, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 6-8 градусов. Ночью местами небольшой дождь, температура опустится до плюс 3-5 градусов. 29-31 октября днем температура составит плюс 6-8 градусов, ожидаются небольшие дожди, в пятницу местами они будут сильными.

В субботу, 1 ноября, днем температура воздуха составит плюс 3-8 градусов, местами небольшой дождь. В воскресенье прогнозируется плюс 2-7 градусов, небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал облачный и дождливый ноябрь в столице. Температура окажется на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.