Москвичам пообещали конец расслабляющей погоды

Синоптик Шувалов: В начале ноября в Москву придут осадки в смешанной фазе

В начале ноября в Москву придут осадки в смешанной фазе, предупредил в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В тылу циклона при северном ветре температура уже не будет столь расслабляющей, как большую часть октября», — предсказал синоптик. Ночами ожидается слабый минус, а днем — слабый плюс. Готовиться к снегу с дождем он призвал также жителей Санкт-Петербурга.

В первые числа месяца сначала центральные, а затем и северо-западные области попадут в тыловую часть обширного циклона, который закрутится над Поволжьем. В самом начале ноября погода заставит автомобилистов всерьез задуматься о смене резины.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последнюю неделю октября в Москве прогнозируется понижение температуры, однако заморозков до конца месяца не будет. В дневное время ожидается 5-6 градусов тепла.