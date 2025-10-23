Экономика
10:57, 23 октября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде до конца октября

Синоптик Вильфанд: До конца октября в Москве не будет заморозков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В последнюю неделю октября в Москве прогнозируется понижение температуры, однако заморозков до конца месяца не будет. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что похолодание будет незначительным. «Дневные температуры будут около 5-6 градусов, резкого понижения температуры до конца месяца не прогнозирует ни одна наша метеорологическая модель. Не видно морозов сильных», — пояснил он.

Вильфанд добавил, что снежного покрова в Москве и области также не будет до конца октября.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что снег в Москве выпадет в начале ноября. Осадки придут вместе с минусовой температурой, которая ожидается по ночам с 1 ноября и днем с 4 ноября.

