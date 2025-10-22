Москвичам сказали ждать снега

Синоптик Позднякова: Снег в столице выпадет в начале ноября

Снег в столице выпадет в начале ноября, спрогнозировала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Октябрь 2025 года в Москве завершится относительно теплой погодой с температурой выше нормы на 1-2 градуса. Ожидается, что ноябрь пройдет с положительной аномалией температуры воздуха, в среднем на один градус. С вероятностью 40 процентов количество осадков прогнозируется близким к норме, которая составляет 53 миллиметра. Снег придет вместе с минусовой температурой, которая ожидается по ночам с 1 ноября и днем с 4 ноября.

На протяжении предстоящей недели, согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в столице ожидаются небольшие дожди.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что погода в московском регионе вступила в период предзимья — времени, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов Цельсия.