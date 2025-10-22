Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 22 октября 2025Экономика

Москвичам сказали ждать снега

Синоптик Позднякова: Снег в столице выпадет в начале ноября
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Мосĸва»

Снег в столице выпадет в начале ноября, спрогнозировала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Октябрь 2025 года в Москве завершится относительно теплой погодой с температурой выше нормы на 1-2 градуса. Ожидается, что ноябрь пройдет с положительной аномалией температуры воздуха, в среднем на один градус. С вероятностью 40 процентов количество осадков прогнозируется близким к норме, которая составляет 53 миллиметра. Снег придет вместе с минусовой температурой, которая ожидается по ночам с 1 ноября и днем с 4 ноября.

На протяжении предстоящей недели, согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в столице ожидаются небольшие дожди.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что погода в московском регионе вступила в период предзимья — времени, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

    Раскрыто отношение Пригожина к заключенным

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости