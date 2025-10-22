В Москве провозгласили вступление в пору предзимья

Синоптик Позднякова: Ноябрь в Москве начнется с ощутимых морозов

Ноябрь в столичном регионе начнется с ощутимых морозов по ночам. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик провозгласила, что Москва и область вступает в так называемую пору предзимья, пишет RT.

Такая пора наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. В начале ноября, по словам Поздняковой, можно ожидать мокрый снег и морозы по ночам. В праздничные выходные в столице может быть ветрено и прохладно, заключила она. Кроме того, синоптик предупреждала об аномальном холоде в столичном регионе. По ее прогнозам, до конца октября сохранится пасмурная погода, но снега не будет.

В целом в ряд российских регионов климатическая зима пришла раньше срока, констатировали синоптики. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снег покрыл более 60 процентов территории страны. В первую очередь это касается Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также части Урала, в частности Ханты-Мансийского автономного округа. В Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях температура также упала на шесть-восемь градусов ниже нормы.