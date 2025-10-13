Экономика
15:55, 13 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномалии

Синоптик Позднякова: Московский регион ожидает аномально холодная погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ближайшее время Московский регион ожидает аномально холодная погода. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Согласно прогнозам, с 15 по 17 октября в Москве и области ночью возможны дожди с мокрым снегом, днем также может наблюдаться небольшой дождь. По области температура в темное время суток составит от нуля до плюс пяти градусов, а в Москве — от плюс одного до плюс трех градусов. Днем столбики термометров поднимутся до пяти-семи градусов тепла. Позднякова отметила, что такие показатели ниже климатической нормы.

Ранее в Москве пошел первый снег.

