11:56, 13 октября 2025Экономика

Москвичи увидели первый снег

Циклон «Герхард» принес в Москву и Подмосковье первый снег
Виктория Клабукова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На Москву опустился первый снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снежные осадки выпали под действием циклона «Герхард», который к утру понедельника, 13 октября, вышел в южные районы Подмосковья. Он принес в столичный регион обильные дожди и мокрый снег. Так, за минувшую ночь, согласно данным базовой московской метеостанции ВДНХ, выпало 9 миллиметров осадков. Объем осадков по мегаполису варьировался от 5 миллиметров (на метеостанции в Строгино) до 13 миллиметров (в Бутово).

В Новой Москве осадки оказались довольно сильными: в Михайловском дождемеры зафиксировали 20 миллиметров осадков, что приближается к трети месячной нормы. На западе области дожди также были интенсивными: в Волоколамске показатель составил 17 миллиметров, в Новом Иерусалиме и Наро-Фоминске — 21 миллиметр. Больше всего осадков выпало в Можайске — 22 миллиметра, или 37 процентов от месячной нормы. Город уже обновил суточный рекорд по количеству выпавших осадков, державшийся 65 лет.

Выпадение первого снега отметили на метеостанциях в Новой Москве, а также Наро-Фоминске и Внуково. За пределами столичного региона первый снег застали жители соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областей. Как уточняет РИА Новости, снег выпал накануне православного праздника Покрова — согласно народной примете, это означает долгую и снежную зиму.

Ранее столичных жителей предупредили о проблемах на дорогах из-за погоды. Движение может быть затруднено в центре города, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

