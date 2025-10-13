Москвичей предупредили о проблемах на дорогах

Дептранс: На дорогах в центре Москвы может быть затруднено движение из-за погоды

В понедельник, 13 октября, на дорогах в центре Москвы могут наблюдаться проблемы из-за непогоды. Об этом столичных водителей предупредила пресс-служба Дептранса в Telegram-канале.

Согласно прогнозам, в течение дня ожидаются дождь и мокрый снег. В связи с этим вечером вероятны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

«Рекомендуем сегодня отложить поездки на автомобиле и воспользоваться городским транспортом. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в ведомстве.

