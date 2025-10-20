Экономика
17:58, 20 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали серость

Синоптик Позднякова: До конца октября в столице ожидается пасмурная погода
Мария Черкасова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

До конца октября в Москве будет серая погода с дождями, рассказала «Вечерней Москве» ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На предстоящей неделе погода будет сырой, мрачной и дождливой. Ее определит глубокий циклон с центром над югом Скандинавии. Осадки на протяжении рабочей недели ожидаются небольшими, в выходные — умеренными.

Температура при этом окажется примерно на два градуса выше климатической нормы. По ночам температура составит плюс 1-4 градуса. Днем на протяжении рабочей недели ожидается плюс 3-8 градусов, в выходные столбик термометра поднимется до отметки плюс 10 градусов. В начале текущей недели будет преобладать северо-восточный ветер, а в конце он сменится на южный.

На следующей неделе и до конца октября температурный фон будет понижаться. По ночам ожидается от нуля до плюс пяти градусов, в отдельные дни возможны отрицательные значения. В дневное время ожидается плюс 5-7 градусов. Московский регион останется под влиянием циклона, атмосферное давление также будет пониженным. Пройдут небольшие дожди.

Последние пять дней месяца будут относительно теплыми, с положительной аномалией температуры. Снега не ожидается до конца октября.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что метеорологическая зима в Москве наступит не раньше конца ноября.

