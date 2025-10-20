Экономика
16:23, 20 октября 2025

Москвичам назвали срок наступления метеорологической зимы

Синоптик Ильин: Зиму в Москве ждем в конце ноября
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зима в Москве наступит еще не скоро. Когда столичным жителям ждать настоящих холодов, «Комсомольской правде» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, классическая осень с разноцветной листвой будет держаться в Москве еще долго. В данный момент южный циклон проходит ниже Подмосковья, область накроют лишь его облачные поля. Существенных осадков пока в столичном регионе не предвидится — дожди будут небольшими, возможны незначительные прояснения. Температура в начале этой недели будет держаться в пределах климатической нормы, во второй половине — едва превысит норму на один-два градуса, отмечает Ильин. Зимняя погода, по мнению специалиста, установится в Московской области не раньше конца ноября. «Так что мы еще побудем в красивой золотой осени с красными и желтыми листьями», — заявил он.

Солидарен с Ильиным и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно его прогнозам, отрицательные температуры окончательно установятся только в середине ноября, а метеорологическая зима в столице наступит в десятых числах следующего месяца. Лишь тогда столичным жителям стоит ставить зимнюю резину. До этого времени Тишковец советует воспользоваться фрикционными шинами.

