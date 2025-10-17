Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 17 октября 2025Экономика

Москвичам отсоветовали менять резину в октябре

Синоптик Тишковец: В октябре москвичам можно поставить фрикционные шины
Виктория Клабукова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ставить зимнюю резину в октябре москвичам рано. Своим советом с автолюбителями в эфире НСН поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег, по прогнозам синоптика, выпадет не раньше конца ноября, поэтому в октябре ставить шипованные шины не стоит. Серьезной опасности тонкая корка льда, образующаяся в редкие дни, по мнению Тишковца, не представляет. «Звоночек прозвучал, но это не значит, что теперь каждый день у нас будет такая история», — заявил он.

Кроме того, по словам метеоролога, Москва выбирается из мешка полярного холода, в котором находилась в течение нескольких дней. С пятницы, 17 октября, среднесуточная температура пойдет вверх и будет держаться на уровне 5 градусов тепла и даже выше. Плюсовые температуры будут наблюдаться в столице вплоть до конца октября, поделился Тишковец. Ввиду этого вместо шипованных он советует поставить фрикционные шины, так называемую «липучку». «Что касается "железных когтей", тут я бы все-таки подождал до ноября, потому что сейчас рано и не очень разумно ездить по асфальту на такой резине», — рекомендовал Тишковец. Окончательно отрицательные температуры установятся только в середине ноября, а метеорологическая зима в Москве наступает не раньше десятых чисел.

В конце октября столичных жителей ожидает потепление. Хорошая солнечная погода в Москве ожидается в период с 21 по 24 октября, а с 25 по 27-е число — настоящий всплеск тепла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости