19:24, 15 октября 2025Экономика

Зима пришла в Россию раньше срока

Синоптик Тишковец: В азиатскую часть России зима пришла раньше срока
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В начале текущей недели в ряд российских регионов зима пришла раньше климатической нормы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на опрошенных синоптиков.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снег покрыл более 60 процентов территории страны. В первую очередь это касается Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также части Урала, в частности Ханты-Мансийского автономного округа. В Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях температура также упала на шесть-восемь градусов ниже нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что зимняя погода в России становится преобладающей, однако в основном это затрагивает только азиатскую часть страны, где зима опережает климатический календарь минимум на две недели. Так, в Якутии температура упала до минус 24 градусов, а высота сугробов достигла 34 сантиметров. Снежный покров также появился в Архангельской области и Башкортостане.

«Что касается перспектив — я не разделяю точку зрения, что зима наступает на всей территории нашей страны. До конца октября формирование снежного покрова на европейской территории не прогнозируется. Исключением станет Русский Север», — заявил Тишковец.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что грядущая зима в России может оказаться холоднее предыдущей.

