14:51, 10 октября 2025Экономика

Россиянам пообещали более холодную зиму

Синоптик Вильфанд: Зима 2025-2026 годов будет холоднее прошлой
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Грядущая зима может оказаться холоднее предыдущей. Такой прогноз агентству ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В общем зима 2025-2026 годов не отличится морозами, но в сравнении с прошлой будет холоднее. Как уверен Вильфанд, зима будет в целом держаться около и даже выше климатической нормы. По сведениям синоптика, в предстоящем декабре практически на всей территории России температура упадет ниже, чем в 2024 году, однако будет близка к многолетним значениям. Ниже нормы похолодает только на северо-востоке Дальневосточного федерального округа.

Январь также, по словам метеоролога, будет соблюдать многолетнюю температурную норму. Тем не менее на большей части европейской части России, в центре и на юге Уральского и Сибирского федеральных округов начало года окажется значительно холоднее, чем в 2025-м.

В феврале медианная температура превысит норму на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в большинстве регионов Поволжья, на Урале и западе Сибири. Теплее, чем в 2025 году февраль выдастся на большей части юга России, а холоднее — на севере Красноярского края и западе Якутии.

Ранее Вильфанд допустил небывало студеный январь в России. Как предполагал метеоролог, температура в начале 2026 года опустится на четыре градуса ниже нормы, а в сравнении с показателями середины и конца прошлого века — на целых шесть-семь градусов.

