Россиянам пообещали небывало студеный январь

Синоптик Вильфанд: Температура в январе будет на четыре градуса ниже нормы

Январь 2026 года может оказаться небывало студеным. Это в разговоре с

«Аргументами и фактами» допустил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Январь 2026 года будет очень холодный, давно такого холодного не было», — отметил синоптик. По прогнозам Вильфанда, температура в начале года опустится ниже нормы на четыре градуса. Если же для сравнения взять показатели середины и конца прошлого века, то в январе похолодает на целых шесть-семь градусов ниже нормы.

В то же время главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ожидает в 2026 году мягкую зиму. По ее прогнозам, предстоящая зима продемонстрирует положительную аномалию. Она напомнила, что в 2025-м аномалия также была положительной и составила 3,3 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассчитывает, что грядущая зима окажется преимущественно теплой и будет держаться в пределах температурной нормы.