Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 9 октября 2025Экономика

Россиянам пообещали небывало студеный январь

Синоптик Вильфанд: Температура в январе будет на четыре градуса ниже нормы
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Январь 2026 года может оказаться небывало студеным. Это в разговоре с
«Аргументами и фактами» допустил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Январь 2026 года будет очень холодный, давно такого холодного не было», — отметил синоптик. По прогнозам Вильфанда, температура в начале года опустится ниже нормы на четыре градуса. Если же для сравнения взять показатели середины и конца прошлого века, то в январе похолодает на целых шесть-семь градусов ниже нормы.

В то же время главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ожидает в 2026 году мягкую зиму. По ее прогнозам, предстоящая зима продемонстрирует положительную аномалию. Она напомнила, что в 2025-м аномалия также была положительной и составила 3,3 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассчитывает, что грядущая зима окажется преимущественно теплой и будет держаться в пределах температурной нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии фразой «не дождетесь»

    Жителей Славянска призвали к эвакуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости