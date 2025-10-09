Москвичам рассказали о погоде зимой

Синоптик Позднякова: Зима в Москве будет теплой

Зима 2025-2026 годов в Москве выдастся теплой. Об этом агентству РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По наблюдениям синоптика, в последние годы зима в столице становится все теплее и теплее. Грядущая также не станет исключением. «Есть вероятность того, что у нас... в целом зимний сезон будет с положительной аномалией», — предположила Позднякова. Однако насколько сильно температуры будут отклоняться от многолетней нормы, метеоролог сказать затрудняется.

Как, ссылаясь на Гидрометцентр, отметила Позднякова, декабрь, скорее всего, будет держаться в пределах температурной нормы. Тем не менее она допускает, что под конец года столбики термометров могут опуститься и ниже нормы, но незначительно. В прошлом году аномалия также была положительной и составила 3,3 градуса. Такой показатель в метеорологии считается большим, добавила Позднякова.

Как ранее писали «Известия», температура воздуха в декабре может оказаться на два градуса теплее нормы, в январе — на три градуса, а в феврале — на четыре градуса. В европейской части России температура в течение зимы может колебаться от плюс 3 до минус 15 градусов.