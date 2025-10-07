Россиянам рассказали о погоде грядущей зимой

Синоптик Тишковец: Предстоящая зима ожидается в пределах нормы

Грядущая зима в целом не удивит россиян аномалиями. Об этом aif.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По оценкам синоптика, зима 2025-2026 годов окажется преимущественно теплой. В центральных регионах России, в том числе и Москве, температура в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса. В столице, к примеру, эта норма составляет от минус 6 до минус 9 градусов ночью и от минус 4 до минус 6 днем. Тем не менее ожидаются и перепады температуры: вероятны волны как холода, так и оттепелей, предупреждает Тишковец.

Объем осадков будет держаться в пределах нормы, порядка 148 миллиметров. Снежный покров будет равномерно нарастать — от 12 сантиметров в декабре до 35 сантиметров в разгар зимы. Превысит норму разве что Сибирь — там снега выпадет на 10-30 процентов больше обычного. В том же регионе выше нормы поднимется и температура — разница составит 4-7 градусов. По большей части, по прогнозам Тишковца, предстоящая зима будет снежной и переменчивой. «Иногда русская, иногда мягкая — в общем, вполне нормальная для России», — заключил метеоролог.

Ранее россиянам пообещали необычайно раннюю весну. Как полагают в Гидрометцентре, в феврале в большинстве регионов страны температура поднимется выше климатической нормы, а метеорологическая весна придет уже в марте.

