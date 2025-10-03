Россиянам пообещали приход весны раньше срока

Синоптик Вильфанд: Весна в 2026 году может наступить раньше срока

В 2026 году весна в России может наступить раньше положенного срока. Несвоевременную смену сезонов пообещал жителям страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По прогнозам синоптика, нигде в России не будет холодной погоды. В феврале в большинстве регионов температура воздуха превысит климатическую норму.

«И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что резкие понижения температуры возможны в азиатской и европейской частях страны. Вероятность воплощения такого прогноза достигает 65-68 процентов.

Ранее синоптики спрогнозировали россиянам аномально холодную зиму. По прогнозам специалистов, предстоящий январь будет более суровым, чем в 2025 году.