Россиянам пообещали аномально холодную зиму

Синоптик Шувалов: Январь 2026 года может оказаться холоднее, чем прошлый
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Грядущая зима может оказаться аномально холодной для России. Какой она выдастся телеканалу «360» рассказали синоптики.

По оценкам Гидрометцентра, зима 2025-2026 годов будет холоднее предыдущей. В ноябре нетипичные морозы придут на север европейской части России, северо-запад, Урал и в Сибирь. В декабре ниже среднего температура опустится почти на всей территории страны. В январе аномальные холода наступят в центральных и южных районах Урала и Сибири, а в феврале — на север Красноярского края и запад Якутии. При этом март окажется теплее многолетней климатической нормы в большинстве регионов России, за исключением Сибири, Дальнего Востока и юга европейской части страны.

С прогнозом Гидрометцентра согласен синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. «Будет достаточно прохладно, а в некоторых регионах очень холодно», — обещает он. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также допускает, что предстоящий январь будет холоднее, чем в этом году. По словам специалиста, предыдущая зима выдалась очень мягкой, а средняя температура в Москве держалась выше нуля, что нехарактерно для большей части России.

Ранее москвичам спрогнозировали продолжительные осадки. Дожди зарядят на следующей неделе, с 6 октября.

