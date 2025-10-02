Москвичам предсказали долгие осенние дожди

Синоптик Позднякова: Москву накроют дожди на следующей неделе

Со следующей недели в столице начнется период продолжительных дождей. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Редкий день на следующей неделе обойдется без дождей. Они будут идти почти каждый день. Осадки будут умеренными», — сказала синоптик. Температура при этом днем окажется выше климатической нормы. Средняя дневная температура в начале октября, согласно норме, составляет примерно 7 градусов Цельсия.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал москвичам более холодную зиму, чем в 2024-2025 годах. Специалист сослался на долгосрочный прогноз погоды, составленный метеорологическими вычислительными центрами. Однако точную температуру воздуха, которая ждет жителей столицы зимой, в настоящее время назвать невозможно, отметил Ильин.