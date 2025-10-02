Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:21, 2 октября 2025Экономика

Москвичам предсказали долгие осенние дожди

Синоптик Позднякова: Москву накроют дожди на следующей неделе
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Со следующей недели в столице начнется период продолжительных дождей. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Редкий день на следующей неделе обойдется без дождей. Они будут идти почти каждый день. Осадки будут умеренными», — сказала синоптик. Температура при этом днем окажется выше климатической нормы. Средняя дневная температура в начале октября, согласно норме, составляет примерно 7 градусов Цельсия.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал москвичам более холодную зиму, чем в 2024-2025 годах. Специалист сослался на долгосрочный прогноз погоды, составленный метеорологическими вычислительными центрами. Однако точную температуру воздуха, которая ждет жителей столицы зимой, в настоящее время назвать невозможно, отметил Ильин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

    Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч

    Москвичам предсказали долгие осенние дожди

    Смартфон Xiaomi с рекордным экраном появился в России

    Екатерина Варнава в нижнем белье и чулках снялась на фото

    Путин рассказал о единицах дезертиров среди российских военных

    Путин процитировал гимн США

    Путин поддержал одно предложение Трампа

    Путин удивился одному решению Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости