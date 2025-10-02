Москвичам предсказали суровую зиму

Синоптик Ильин: Предстоящая зима в Москве может быть холоднее прошлой

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, зима в столичном регионе может быть холоднее предыдущей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он объяснил, что подобные долгосрочные прогнозы имеют большие погрешности. Однако в метеорологии существуют целые отделы долгосрочных прогнозов погоды — метеорологические вычислительные центры, где синоптики на основе метеонаблюдений прошлых лет создают прогностические модели. На данном этапе они смогли предсказать, что предстоящая зима будет холодной.

Уже в настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке, в Якутии и других отдельных регионах температура воздуха в дневные часы не поднимается выше минус 10 градусов. Он назвал это «достаточно серьезными намеками на предстоящую зиму». При этом Ильин уточнил, что в европейской части России зима наступает гораздо позже. «Тем не менее есть основания полагать, что этот период будет немного прохладнее, чем в прошлом году. А может, и посерьезнее», — сказал он. При этом сказать точно, сколько градусов будет зимой, в настоящее время невозможно, отметил специалист.

Ранее синоптики Гидрометцентра также сообщили, что предстоящая зима в российских регионах окажется значительно холоднее предыдущей. Так, более холодный ноябрь ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Более холодный январь прогнозируют на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Февраль с более низкими температурами ожидается в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.